Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, как Владимир Путин встретит этот Новый год и когда приступит к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы. Видео ©

"31 декабря у нас нет мероприятий. Это не означает, что президент не будет работать, мы этого не исключаем. Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно. А вот начиная с 2-го президент достаточно активно [находится] на связи с Администрацией Президента, как обычно", — поделился Песков.