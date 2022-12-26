Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники
Песков рассказал Лайфу, когда Путин приступит к работе после встречи Нового года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, как Владимир Путин встретит этот Новый год и когда приступит к работе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы. Видео ©
"31 декабря у нас нет мероприятий. Это не означает, что президент не будет работать, мы этого не исключаем. Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно. А вот начиная с 2-го президент достаточно активно [находится] на связи с Администрацией Президента, как обычно", — поделился Песков.
Ранее Путин на заседании Государственного совета по молодёжной политике заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года. Он поздравил участников заседания с приближающимися праздниками, а также поблагодарил их за проделанную работу.
Kremlin.ru