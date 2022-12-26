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26 декабря, 09:36

Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

Песков рассказал Лайфу, когда Путин приступит к работе после встречи Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, как Владимир Путин встретит этот Новый год и когда приступит к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы. Видео ©

"31 декабря у нас нет мероприятий. Это не означает, что президент не будет работать, мы этого не исключаем. Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно. А вот начиная с 2-го президент достаточно активно [находится] на связи с Администрацией Президента, как обычно", — поделился Песков.

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Ранее Путин на заседании Государственного совета по молодёжной политике заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года. Он поздравил участников заседания с приближающимися праздниками, а также поблагодарил их за проделанную работу.

Обложка ©

Kremlin.ru

Ирина Фальке

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