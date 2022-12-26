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26 декабря, 09:35

Заявление Ермака о "возврате" Крыма сравнили с "навязчивым шумом прибоя"

Политолог Дудчак сравнил заявление Ермака о возврате Крыма с "навязчивым шумом прибоя"

О громком заявлении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором сообщалось о планах по "возвращению" Крыма, в скором времени уже никто и не вспомнит. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Александр Дудчак.

Он пояснил, что украинские чиновники уже привыкли делать такие высказывания, так как Киеву нужно вселять в украинцев уверенность в том, что "их армия непобедима". Такие заявления уже давно не вызывают никакой реакции у крымчан.

"Шум прибоя тоже бывает навязчивым, но люди привыкают... Сколько всего было сказано с 2014 года, сколько всего сделано. И блэкауты устраивали, и воду отключали, и блокады вводили. Так что крымчане привыкли к подобным заявлениям и вряд ли воспринимают их всерьёз", — считает эксперт.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналистам The Guardian, что в следующем году Киев планирует победить и вернуть в состав Украины Крым. По его мнению, следующий год будет "решающим".

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А глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что планам властей Киева по захвату Крыма не суждено сбыться. По его мнению, их заявления "не более чем агрессивный сумасшедший трёп".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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