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26 декабря, 09:33

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Песков: Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Рождество богослужением в одном из храмов столицы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков — о планах Владимира Путина на Рождество. Видео © LIFE

"В Рождество он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) традиционно где-то посещает службу. Так будет и в этом году", — сказал Песков, добавив, что о деталях мероприятия будет сообщено позднее.

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Напомним, на прошлое Рождество президент России посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном в селе Усово, что находится в резиденции главы государства Ново-Огарёво.

Обложка ©

ТАСС / Никольский Алексей

Александр Юнашев

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