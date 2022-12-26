В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Рождество богослужением в одном из храмов столицы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Рождество он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) традиционно где-то посещает службу. Так будет и в этом году", — сказал Песков, добавив, что о деталях мероприятия будет сообщено позднее.