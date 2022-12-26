Онколог назвал продукт, который разрушает организм сильнее сахара

Всем известно, что газированные напитки достаточно вредны для нашего организма и поэтому их стоит пить в небольших количествах. Как рассказал онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, газировка является также одним из продуктов, который в первую очередь вызывает ожирение и провоцирует гормональный сбой.

В газированных напитках содержится достаточно большое количество сахара, что не сможет не повлиять на здоровье человека. После газировки пищевод наполняется крайне вредной дозой сладкого, превышающей допустимые в несколько раз.

"Действительно, сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара, более десяти граммов на 100 миллилитров", — приводит слова врача "Российская газета".