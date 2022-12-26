Зеленский назначил послом в Болгарии сексолога без дипломатического опыта
Новый украинский посол в Болгарии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олеся Илащук
Президент Украины Владимир Зеленский взял на работу сексолога без дипломатического опыта. Девушка стала чрезвычайным и полномочным послом Незалежной в Болгарии.
Соответствующий документ с назначением Олеси Илащук опубликован на сайте Зеленского. Однако там почему-то не указано её предыдущее место работы. Несколько источников в дипкорпусе даже подтвердили изданию "Украинская правда", что девушка не имеет отношения к МИД.
Новый посол училась в Черновицком университете и "Украинском Гештальт Институте". В своих соцсетях Олеся обозначила себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кстати, как отмечает издание, у девушки есть две страницы, на одной из которых она раньше называла себя специалистом обработки драгоценных камней.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу городской военной администрации Киева. Как уточнялось на сайте лидера, им стал экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.