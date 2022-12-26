Зеленский назначил послом в Болгарии сексолога без дипломатического опыта

Президент Украины Владимир Зеленский взял на работу сексолога без дипломатического опыта. Девушка стала чрезвычайным и полномочным послом Незалежной в Болгарии.

Соответствующий документ с назначением Олеси Илащук опубликован на сайте Зеленского. Однако там почему-то не указано её предыдущее место работы. Несколько источников в дипкорпусе даже подтвердили изданию "Украинская правда", что девушка не имеет отношения к МИД.

Новый посол училась в Черновицком университете и "Украинском Гештальт Институте". В своих соцсетях Олеся обозначила себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кстати, как отмечает издание, у девушки есть две страницы, на одной из которых она раньше называла себя специалистом обработки драгоценных камней.