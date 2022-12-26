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26 декабря, 08:53

Apple отказалась адаптировать новые смартфоны под российские сети связи

"Коммерсант": В Apple отказались адаптировать iPhone 14 под российскую сотовую связь

Российские операторы не смогли договориться с компанией Apple о поддержке в смартфонах iPhone 14 функций VoLTE и VoWiFi, которые предназначены для улучшения качества связи. Как пишет газета "Коммерсант", из-за ограничений компании в России не представляется вероятным применить эти возможности. Об этом рассказали сами операторы связи.

Дело в том, что данные функции либо со сбоями работают на последней версии iPhone, либо не действуют вообще. А доля трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах превышает 60%. На VoWiFi приходится меньше, но в субъектах эта услуга используется активнее.

"Причина проблем — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple", — указал один из операторов.

Эксперты считают, что из-за отсутствия заявленных функций снижается ценность самого смартфона. Несмотря на это, недоступность VoLTE и VoWiFi никак не повлияла на использование Apple в России: массового перехода на устройства на Android не наблюдается.

Россиянам посоветовали переходить на наши аналоги Google Play

Россиянам посоветовали переходить на наши аналоги Google Play

Ранее Лайф писал, что владельцам iPhone в РФ могут разрешить скачивать приложения не только из AppStore. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что соответствующий законопроект ведомство внесёт на рассмотрение в Госдуму в I квартале 2023 года. Также Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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