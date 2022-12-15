Владельцам iPhone в РФ могут разрешить скачивать приложения не только из AppStore

Минцифры РФ планирует разрешить пользователям устройств компании Apple в РФ загружать приложения не только из магазина AppStore. Об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев. Он отметил, что соответствующий законопроект ведомство внесёт на рассмотрение в Госдуму в I квартале 2023 года.

Ранее Лайф писал о том, что американская корпорация Apple планирует разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина AppStore, но и из сторонних маркетов, однако о России в этом контексте речь не идёт.