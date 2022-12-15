В Кремле ответили на слухи об отставке Лаврова
Песков назвал слухами сообщения о возможной отставке Лаврова
Сообщения об отставке главы МИД России Сергея Лаврова являются слухами. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал он.
Ранее Песков назвал "телеграмными утками" слухи о якобы смене руководства Генштаба РФ. Он пояснил, что российский лидер Владимир Путин никаких указов по данному поводу не подписывал.
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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV