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15 декабря, 09:51

В Кремле ответили на слухи об отставке Лаврова

Песков назвал слухами сообщения о возможной отставке Лаврова

Сообщения об отставке главы МИД России Сергея Лаврова являются слухами. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал он.

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Ранее Песков назвал "телеграмными утками" слухи о якобы смене руководства Генштаба РФ. Он пояснил, что российский лидер Владимир Путин никаких указов по данному поводу не подписывал.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Юнашев

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