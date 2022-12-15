Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 09:49

Песков: Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть ожидается на этой неделе

Опубликование указа президента РФ Владимира Путина об ответе на введённый западными странами потолок цен на отечественную нефть ожидается на текущей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

"Да", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, Кремль уведомит о размещении документа.

Участники G7 призвали другие страны использовать потолок цен на нефть из России

Участники G7 призвали другие страны использовать потолок цен на нефть из России

Лайф писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров