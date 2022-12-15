Песков: Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть ожидается на этой неделе
Опубликование указа президента РФ Владимира Путина об ответе на введённый западными странами потолок цен на отечественную нефть ожидается на текущей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
"Да", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Пескова, Кремль уведомит о размещении документа.
Лайф писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба.
ТАСС / Егор Алеев