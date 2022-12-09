Путин заявил, что Россия не понесёт потерь из-за потолка цен на нефть

Введённый странами Европы, G7 и Австралии потолок цен на нефть из России не нанесёт ущерба РФ. Об этом по итогам визита в Бишкек журналистам заявил президент России Владимир Путин.

"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаём. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно", — отметил Путин.