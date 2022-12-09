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9 декабря, 14:12

Путин заявил, что Россия не понесёт потерь из-за потолка цен на нефть

Введённый странами Европы, G7 и Австралии потолок цен на нефть из России не нанесёт ущерба РФ. Об этом по итогам визита в Бишкек журналистам заявил президент России Владимир Путин.

"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаём. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно", — отметил Путин.

По словам главы государства, Москва делает скидку на топливо целому ряду партнёров, поэтому всё сходится к примерно той же цене, на уровне которой и были установлены ограничения.

Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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