Путин заявил, что Россия не понесёт потерь из-за потолка цен на нефть
Введённый странами Европы, G7 и Австралии потолок цен на нефть из России не нанесёт ущерба РФ. Об этом по итогам визита в Бишкек журналистам заявил президент России Владимир Путин.
"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаём. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно", — отметил Путин.
По словам главы государства, Москва делает скидку на топливо целому ряду партнёров, поэтому всё сходится к примерно той же цене, на уровне которой и были установлены ограничения.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.
LIFE / Павел Баранов