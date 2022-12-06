Цена нефти Brent падает после введения потолка цен на топливо из России
Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 января
Мировые цены на нефть вечером 6 декабря падают более чем на четыре процента. Так, стоимость марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. До таких показателей цена на топливо упала впервые с 4 января.
По состоянию на 22:25 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 3,91%, до 79,58 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,54%, до 74,32 доллара.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. После начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.
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