Bloomberg заявил о планах России ответить "нефтяным полом" на нефтяной потолок

Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости на нефть в ответ на введение потолка цен на российское чёрное золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По его данным, РФ рассматривает несколько вариантов регулирования цен на топливо. Первый включает установление минимальной фиксированной стоимости на баррель российской нефти, второй — введение максимального дисконта по сравнению с международными эталонами. Нефтяные компании во втором случае просто не смогут совершать сделки, если скидка превысит установленный уровень. Источники утверждают, что варианты развития событий зависят от ситуации на рынке и требуют регулярного пересмотра. Ясности по ценам пока нет.

Кроме того, в материале говорится о стремлении России предложить своим покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.