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6 декабря, 13:16

Публицист рассказал, как Россия нивелирует последствия потолка цен на нефть

Публицист Новосёлов: Ценовой потолок на нефть из РФ повредит Евросоюзу

Ценовой потолок на российскую нефть, вступивший в силу 5 декабря, понесёт за собой ряд последствий для самой РФ, Европы и мирового рынка энергоносителей. Такое мнение телеканалу "360" высказал публицист Иван Новосёлов. По его словам, мера действительно может нанести определённый вред России, однако у неё есть и обратный эффект.

"Европейский союз уже страдает от энергетического кризиса, являясь одним из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, и усугубление этого кризиса вряд ли принесёт ему что-то хорошее", считает эксперт.

Если Россия будет испытывать проблемы с продажей сырья, она всегда может развить внутреннее производство. Например, посредством переработки нефти в пластик, который охотно будут скупать в Китае.

По словам Новосёлова, хоть в Еврокомиссии и заявляли о необходимости "стабилизировать рынок" посредством рестрикции, об этом не может идти и речи, так как мера вызовет лишь скачок цен на нефть, а Россия сможет рассчитывать на возможную поддержку со стороны ОПЕК+.

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Лайф писал, что в Европе подтвердили достижение соглашения по установке ценового потолка на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. 5 декабря рестрикция вступила в силу, а следующей ночью у берегов Турции из-за меры и вовсе образовалась пробка из танкеров.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Матвей Шандрыголов

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