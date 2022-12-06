Госдума согласилась ужесточить сроки за диверсии на биообъектах
Госдума в I чтении ужесточила наказание за диверсии на биологических объектах вплоть до пожизненного
Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в I чтении внесённый правительством законопроект, предусматривающий возможность пожизненного заключения за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. Изменения предлагаются в часть 3-ю статьи 205 и статью 281 Уголовного кодекса РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция закона предусматривает ответственность за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.
"Между тем в современных условиях они могут быть существенно ослаблены не только путём взрывов и поджогов, нарушающих функционирование объектов промышленной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, но и посредством преднамеренного выведения из хозяйственной деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, приведения в негодность пищевых и сырьевых ресурсов, поражения и уничтожения иных компонентов природной среды", — перечислено в документе.
Ранее ФСБ предотвратила диверсию, которую украинские спецслужбы планировали на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Задержан агент СБУ, который собирался подорвать линию электропередачи.
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