Госдума согласилась ужесточить сроки за диверсии на биообъектах

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в I чтении внесённый правительством законопроект, предусматривающий возможность пожизненного заключения за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. Изменения предлагаются в часть 3-ю статьи 205 и статью 281 Уголовного кодекса РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция закона предусматривает ответственность за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

"Между тем в современных условиях они могут быть существенно ослаблены не только путём взрывов и поджогов, нарушающих функционирование объектов промышленной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, но и посредством преднамеренного выведения из хозяйственной деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, приведения в негодность пищевых и сырьевых ресурсов, поражения и уничтожения иных компонентов природной среды", — перечислено в документе.