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6 декабря, 13:04

Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров в КХЛ

Министерство спорта РФ официально ужесточил лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке будет сокращено до трёх.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Россия готовится к проведению целого ряда больших спортивных соревнований, в том числе международных, для обеспечения практики отечественным атлетам в условиях санкций. Работу над организацией турниров ведёт Минспорт РФ.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова

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