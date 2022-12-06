Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров в КХЛ

Министерство спорта РФ официально ужесточил лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке будет сокращено до трёх.