Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров в КХЛ
Министерство спорта РФ официально ужесточил лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 1 августа 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке будет сокращено до трёх.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Россия готовится к проведению целого ряда больших спортивных соревнований, в том числе международных, для обеспечения практики отечественным атлетам в условиях санкций. Работу над организацией турниров ведёт Минспорт РФ.
ТАСС / Кирилл Кухмарь