Песков: Россия готовится провести серию спортивных турниров, в том числе международных

Россия готовится к проведению целого ряда больших спортивных соревнований, в том числе международных, для обеспечения практики отечественным атлетам в условиях санкций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех [международных] организаций, в которых Россия имеет своих партнёров и союзников, с тем чтобы дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру", — отметил Песков.