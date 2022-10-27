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27 октября, 10:12

Песков: Россия готовится провести серию спортивных турниров, в том числе международных

Россия готовится к проведению целого ряда больших спортивных соревнований, в том числе международных, для обеспечения практики отечественным атлетам в условиях санкций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех [международных] организаций, в которых Россия имеет своих партнёров и союзников, с тем чтобы дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру", — отметил Песков.

Работу над организацией турниров ведёт Минспорт РФ, принимаются все возможные меры, добавил представитель Кремля.

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Артур Белкин

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