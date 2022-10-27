НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 10:06

Шесть детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне в Новокузнецке

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне, среди них шестеро детей, его деятельность приостановлена на два месяца. О случившемся сообщила пресс-служба ГУФССП по Кемеровской области.

"В Новокузнецке судебные приставы приостановили деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса из-за отравления хлором лёгкой степени тяжести у десяти человек, в том числе шести детей", — говорится в тексте.

Проверка регионального управления Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в бассейне не вёлся контроль за соблюдением гигиенических нормативов, система подачи воды не имела кранов для отбора проб, не было лабораторного контроля за качеством воды, а хлорирование проводилось с нарушениями.

В Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у мамы и крёстной-реаниматолога

В Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у мамы и крёстной-реаниматолога

Лайф также ранее сообщал, что в Подольске девочка утонула во время занятий синхронным плаванием, задержана тренер. По словам матери ребёнка, родители считали педагога профессионалом, к тому же у неё самой есть дети.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров