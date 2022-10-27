Шесть детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне в Новокузнецке

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне, среди них шестеро детей, его деятельность приостановлена на два месяца. О случившемся сообщила пресс-служба ГУФССП по Кемеровской области.

"В Новокузнецке судебные приставы приостановили деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса из-за отравления хлором лёгкой степени тяжести у десяти человек, в том числе шести детей", — говорится в тексте.

Проверка регионального управления Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в бассейне не вёлся контроль за соблюдением гигиенических нормативов, система подачи воды не имела кранов для отбора проб, не было лабораторного контроля за качеством воды, а хлорирование проводилось с нарушениями.