Ряды немецкой армии начали редеть на фоне ситуации на Украине

В Германии солдаты начали всё чаще увольняться из рядов Бундесвера после начала конфликта на Украине, сообщает Der Spiegel.

"В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года", — приводит газета данные немецкого Министерства обороны.

При этом объяснять причины такого поведения солдат в Бундесвере отказались, однако политик Севим Дагделен считает, что причина такой тенденции — ситуация на Украине и нарастающая эскалация, а также роль Германии в данном конфликте.