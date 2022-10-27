В Белом доме раскрыли новую проблему Байдена из-за "украинской авантюры"

Конфликт на Украине всё больше напоминает "авантюру", которую на Западе одобряют далеко не все. Президент США Джо Байден уже столкнулся с проблемой сохранения единства коалиции в поддержку Киева, пишет главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер в статье для The New York Times.

"Единство западных стран на грани, так как в Штатах маячат промежуточные выборы, от результатов которых зависит политика Вашингтона по Украине, а европейцы сталкиваются с перспективой холодной зимы", — утверждает Бейкер.

Журналист отметил, что показательным стало письмо 30 конгрессменов-демократов в адрес Байдена с призывом согласиться на переговоры с Москвой ради завершения украинского конфликта. Хотя документ позже был отозван, но факт остаётся фактом — американцы устали спонсировать Киев, сделал вывод Бейкер.

Он также напомнил в статье, что лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти готов урезать помощь Украине, если его партия победит. Журналист обратил внимание и на опросы общественного мнения, указывающие на усталость граждан США от украинских событий. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Европе, особенно с наступлением холодов, отметил Бейкер.

"Существует значительное несоответствие между потоком оружия, поставляемого Соединёнными Штатами, Великобританией и Польшей, и тем, что передаёт остальная Европа. Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров", — предположил он.