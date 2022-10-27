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27 октября, 09:52

В Белом доме раскрыли новую проблему Байдена из-за "украинской авантюры"

Корреспондент Белого дома Бейкер раскрыл новую проблему Байдена из-за "украинской авантюры"

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Конфликт на Украине всё больше напоминает "авантюру", которую на Западе одобряют далеко не все. Президент США Джо Байден уже столкнулся с проблемой сохранения единства коалиции в поддержку Киева, пишет главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер в статье для The New York Times.

"Единство западных стран на грани, так как в Штатах маячат промежуточные выборы, от результатов которых зависит политика Вашингтона по Украине, а европейцы сталкиваются с перспективой холодной зимы", — утверждает Бейкер.

Журналист отметил, что показательным стало письмо 30 конгрессменов-демократов в адрес Байдена с призывом согласиться на переговоры с Москвой ради завершения украинского конфликта. Хотя документ позже был отозван, но факт остаётся фактом — американцы устали спонсировать Киев, сделал вывод Бейкер.

Он также напомнил в статье, что лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти готов урезать помощь Украине, если его партия победит. Журналист обратил внимание и на опросы общественного мнения, указывающие на усталость граждан США от украинских событий. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Европе, особенно с наступлением холодов, отметил Бейкер.

"Существует значительное несоответствие между потоком оружия, поставляемого Соединёнными Штатами, Великобританией и Польшей, и тем, что передаёт остальная Европа. Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров", — предположил он.

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Ранее Лайф писал о письме, подписанном 30 конгрессменами. Они призвали президента Джо Байдена изменить свою стратегию по Украине, начав с Россией переговоры. Впоследствии подписанты отозвали письмо. По словам инициатора документа Прамилы Джайпал, оно было подписано ещё несколько месяцев назад, а причина его появления именно сейчас неясна.

Татьяна Миссуми

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