В Конгрессе Байдена призвали к прямым переговорам с Москвой по Украине

В США группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Джо Байдена резко изменить стратегию на Украине, перейти к прямым переговорам с Москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Предложение конгрессмены оформили в виде письма в Белый дом. Там они предложили соединить военную поддержку, которую США оказывают Украине, с "активным дипломатическим нажимом". Также парламентарии призывают удвоить "усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня".

"Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией <...>. Если есть способ прекратить <...>, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", — пишут конгрессмены.

Они отмечают, что катастрофические последствия боевых действий всё больше ощущаются, причём далеко за пределами самой Украины. В США это повышение цен на продовольствие и топливо, удобрения. Не говоря уже об опасности ядерного нападения.

Газета подчеркивает, что это первое подобное обращение парламентариев к Байдену. Оно не отражает основную линию политики республиканцев, большинство из которых действия президента поддерживают.