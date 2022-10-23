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23 октября, 18:47

"Можно сделать прогноз": В Совфеде оценили вероятность прекращения помощи Киеву после выборов в Конгресс США

Сенатор Бондарев: США прекратят помогать Киеву, если победу одержат республиканцы

Военная помощь Киеву со стороны Соединённых Штатов может закончиться, если победу на выборах в Конгресс одержат республиканцы. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Можно сделать прогноз. В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи", — написал он в телеграм-канале.

Причём безнадёжность ситуации осознают и сами демократы, подчеркнул Бондарев. Чтобы хотя бы как-нибудь обернуть ситуацию в свою пользу, они намереваются в ускоренном порядке принять закон об очередном транше военной помощи киевскому режиму в размере до 50 миллиардов долларов. Однако назвать происходящее можно лишь "агонией уходящих демократов", резюмировал сенатор.

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ТАСС / Михаил Почуев

Наталья Исакова

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