"Можно сделать прогноз": В Совфеде оценили вероятность прекращения помощи Киеву после выборов в Конгресс США
Сенатор Бондарев: США прекратят помогать Киеву, если победу одержат республиканцы
Военная помощь Киеву со стороны Соединённых Штатов может закончиться, если победу на выборах в Конгресс одержат республиканцы. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Можно сделать прогноз. В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи", — написал он в телеграм-канале.
Причём безнадёжность ситуации осознают и сами демократы, подчеркнул Бондарев. Чтобы хотя бы как-нибудь обернуть ситуацию в свою пользу, они намереваются в ускоренном порядке принять закон об очередном транше военной помощи киевскому режиму в размере до 50 миллиардов долларов. Однако назвать происходящее можно лишь "агонией уходящих демократов", резюмировал сенатор.
Ранее Лайф уже писал, что США могут уменьшить объёмы поставляемого на Украину оружия. По данным Fox News, установок HIMARS, Javelin и гаубиц M777 становится всё меньше.
Новости
ТАСС / Михаил Почуев