Военная помощь Киеву со стороны Соединённых Штатов может закончиться, если победу на выборах в Конгресс одержат республиканцы. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Можно сделать прогноз. В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи", — написал он в телеграм-канале.

Причём безнадёжность ситуации осознают и сами демократы, подчеркнул Бондарев. Чтобы хотя бы как-нибудь обернуть ситуацию в свою пользу, они намереваются в ускоренном порядке принять закон об очередном транше военной помощи киевскому режиму в размере до 50 миллиардов долларов. Однако назвать происходящее можно лишь "агонией уходящих демократов", резюмировал сенатор.