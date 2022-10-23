В МВФ указали на неясность в вопросе ограничения цен на российскую нефть

На данный момент непонятно, какие государства будут готовы вводить потолок цен на российскую нефть, а также неясно, будут ли эффективны подобные ограничения. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В нём также сказано, что члены "Большой семёрки" (G7) согласились ввести потолок стоимости чёрного золота РФ для того, чтобы уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

"Для предотвращения перенаправления нефтяных поставок предоставление таких услуг по морской перевозке, как страхование, будет доступно только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения. Однако существует неясность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок", — сказано в документе.

В МВФ также подчеркнули, что данные меры ещё больше разделяют энергетические рынки.