Минфин США рассчитал выгодную цену на российскую нефть
Bloomberg: США намерены установить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель
США хотят установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства информируют, что американские власти при расчёте предельно допустимой стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. Предыдущий план Министерства финансов США предлагал ценовой потолок в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.
"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать спецоперацию на Украине. Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", — отмечается в публикации.
По данным источников, в Вашингтоне обеспокоены тем, что введение более низкого предела стоимости может привести к ограничению Москвой экспорта на мировые рынки, что, в свою очередь, спровоцирует новый скачок цен.
А ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением.
ТАСС / Егор Алеев