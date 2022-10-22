Минфин США рассчитал выгодную цену на российскую нефть

США хотят установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства информируют, что американские власти при расчёте предельно допустимой стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. Предыдущий план Министерства финансов США предлагал ценовой потолок в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать спецоперацию на Украине. Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", — отмечается в публикации.