"Какое-то порочное удовольствие": Небензя отказался слушать речь украинского постпреда в СБ ООН

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании Совбеза не станет выслушивать речь украинского представителя, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов.

"Заранее хотел бы предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", — сказал Небензя по окончании собственного выступления.

Дипломат выразил сожаление по поводу того, что подобные выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются, по его словам, свидетельством неспособности и неготовности киевских властей "к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном".

После этого заявления Небензя вместе с первым заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским покинул зал заседаний Совбеза организации. Представители российской делегации на уровне экспертов остались на завершение заседания.