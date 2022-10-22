"Какое-то порочное удовольствие": Небензя отказался слушать речь украинского постпреда в СБ ООН
Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании Совбеза не станет выслушивать речь украинского представителя, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов.
"Заранее хотел бы предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", — сказал Небензя по окончании собственного выступления.
Дипломат выразил сожаление по поводу того, что подобные выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются, по его словам, свидетельством неспособности и неготовности киевских властей "к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном".
После этого заявления Небензя вместе с первым заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским покинул зал заседаний Совбеза организации. Представители российской делегации на уровне экспертов остались на завершение заседания.
Как ранее сообщал Лайф, постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешёл на личные оскорбления российских дипломатов. В "Твиттере" он опубликовал пост, где назвал логику Москвы дебильной, а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".
ТАСС / Zuma