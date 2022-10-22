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21 октября, 23:02

"Какое-то порочное удовольствие": Небензя отказался слушать речь украинского постпреда в СБ ООН

Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании Совбеза не станет выслушивать речь украинского представителя, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов.

"Заранее хотел бы предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", — сказал Небензя по окончании собственного выступления.

Дипломат выразил сожаление по поводу того, что подобные выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются, по его словам, свидетельством неспособности и неготовности киевских властей "к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном".

После этого заявления Небензя вместе с первым заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским покинул зал заседаний Совбеза организации. Представители российской делегации на уровне экспертов остались на завершение заседания.

Полянский назвал дешёвыми ток-шоу выступления украинской делегации в ООН

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Как ранее сообщал Лайф, постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешёл на личные оскорбления российских дипломатов. В "Твиттере" он опубликовал пост, где назвал логику Москвы дебильной, а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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