Американские "Кричащие орлы" похвалились готовностью зайти на Украину
CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, которая готова зайти на Украину
США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Между тем её командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины, и его слова расходятся со всеми заявлениями американских властей о том, что их военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в этой стране. Об этом сообщает телеканал CBS News.
"101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — говорится в публикации.
Как похвастался командир "Кричащих орлов", они готовы к сражению уже ближайшей ночью, хотя и прибыли "для защиты территории НАТО". По его словам, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на альянс, то они "полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины".
По информации канала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" — это лёгкая пехотная группировка общей численностью примерно 4,7 тысячи военных. Она была размещена на территории Румынии.
Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является для неё угрозой, являясь "оборонительным альянсом". Глава военного ведомства подчеркнул, что блок не вовлечён в боевые действия на Украине, но продолжит помогать Киеву.
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