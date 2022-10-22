Американские "Кричащие орлы" похвалились готовностью зайти на Украину

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Между тем её командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины, и его слова расходятся со всеми заявлениями американских властей о том, что их военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в этой стране. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США", — говорится в публикации.

Как похвастался командир "Кричащих орлов", они готовы к сражению уже ближайшей ночью, хотя и прибыли "для защиты территории НАТО". По его словам, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на альянс, то они "полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины".

По информации канала, 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" — это лёгкая пехотная группировка общей численностью примерно 4,7 тысячи военных. Она была размещена на территории Румынии.