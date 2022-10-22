Небензя отказал Секретариату ООН в праве расследовать "дело иранских дронов"

Россия призывает членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата ООН не принимать участия в "расследовании" по иранским дронам на Украине на предмет исполнения резолюции по СВПД ввиду отсутствия у секретариата полномочий проводить расследования. Об этом говорится в письме постпреда РФ Василия Небензи.

"Мы призываем членов Совбеза выступить против попытки некоторых делегаций подорвать целостность Устава ООН, подвергнув риску авторитет Совета Безопасности и ООН в целом, и потребовать от секретариата воздержаться от участия в "расследовании" в любой форме касательно заявлений о якобы нарушении резолюции 2231", — цитирует РИА "Новости" письмо российского дипломата.

Небензя подчеркнул, что у секретариата нет прав на проведение подобных мероприятий. Со ссылкой на записку председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2022 года он отметил, что Совет Безопасности сам отвечает за мониторинг и исполнение резолюции 2231, которая запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения СБ ООН.

Небензя добавил, что любое действие, касающееся осуществления резолюции 2231, требует решения Совета Безопасности. Секретариат может оказывать административную поддержку Совбезу по резолюции 2231 только по запросу Совбеза. Однако в данный момент подобного запроса не было, подытожил российский постпред.