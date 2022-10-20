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Опубликовано 20 октября 2022, 14:19

Военные США занялись изучением российских дронов, применяемых на Украине

Washington Post: США начали изучать дроны, применяемые Россией на Украине

Правительство США занялось изучением БПЛА, которые Россия применяет в ходе спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Информация о структуре и технологиях беспилотников может оказаться решающей и оказать помощь США и украинским союзникам лучше определять их и, в конечном счёте, поражать их до того, как те достигнут цели", — пишет автор статьи.

Американские чиновники заявляют, что такая технология и ранее использовалась в США для изучения иностранного вооружения. Однако каким образом Америка получила доступ к частям российских беспилотников, остаётся неизвестным, отмечает The Washington Post.

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Ранее Иран опроверг обвинения в поставках БПЛА России для применения на Украине. Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани отдельно отметил, что стартовавшая кампания по распространению дезинформационных сведений об Иране вызывает разочарование.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Ирина Фальке
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