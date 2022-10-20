Минобороны Британии: Истребитель ВКС России выпустил ракету в сторону британского самолёта

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу недавний инцидент с британским военным самолётом, в ходе которого истребитель ВКС России якобы выпустил ракету.

"29 сентября разведывательный самолёт RC-135 Rivet Joint без вооружения совершал рутинное патрулирование над Чёрным морем, когда был перехвачен двумя боевыми российскими истребителями Су-27", — сказал Уоллес.

Он не увидел ничего необычного в том, что самолёт стали преследовать, однако также заявил о выпущенной во время перехвата ракете. Совместный полёт длился 19 минут, после чего патрулирование было завершено, а самолёт вернулся обратно на базу. В связи с этим Уоллес в ходе разговора выразил озабоченность Шойгу и главе Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерию Герасимову.

"В своём письме я ясно заявил, что самолёт не нёс вооружения, находился в международном воздушном пространстве и следовал курсу, о котором было заранее сообщено", — заявил британский министр Уоллес.

Он также добавил, что патрулирование над Чёрным морем завершилось ещё до 10 октября, когда Россия дала ответ по данному инциденту, а после было возобновлено, но уже при сопровождении истребителей. Согласно его данным, была проведена проверка, показавшая, что Су-27 выпустил ракету по ошибке.