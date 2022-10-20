Лайф публикует видео демонтажа разрушенных пролётов Крымского моста
Специалисты приступили к демонтажу разрушенных пролётов Крымского моста по правой стороне. В распоряжении Лайфа оказалось видео работ.
Демонтаж разрушенных пролётов Крымского моста. Видео © LIFE
По данным нашего источника, конструкцию режут на блоки и погружают на баржи плавучим краном, после чего увозят на склады. Взамен повреждённым конструкциям уже собираются новые. При этом по левой стороне продолжается движение легкового транспорта в оба направления. Благодаря усилению опор недавно также был разрешён проезд и автобусам.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.
LIFE