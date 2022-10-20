Лайф публикует видео демонтажа разрушенных пролётов Крымского моста

По данным нашего источника, конструкцию режут на блоки и погружают на баржи плавучим краном, после чего увозят на склады. Взамен повреждённым конструкциям уже собираются новые. При этом по левой стороне продолжается движение легкового транспорта в оба направления. Благодаря усилению опор недавно также был разрешён проезд и автобусам.