СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту
Спутниковый снимок Крымского моста после взрыва. Фото © Twitter / planet
Следственный комитет России установил личности 12 человек, причастных к взрыву на Крымском мосту. Также следователи выяснили, что изначально опасный груз со взрывчаткой, который сдетонировал утром 8 октября, был отправлен из порта Одессы.
"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", — говорится в сообщении СК.
Также установлен маршрут фуры с опасным грузом, спрятанным в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой. Первоначально его доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению, где груз прошёл процедуру таможенного оформления, затем вернули в Грузию, откуда он уже и попал в Россию.
По уголовному делу проходят десятки обысков в ряде регионов России.
При этом ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.