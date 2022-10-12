СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет России установил личности 12 человек, причастных к взрыву на Крымском мосту. Также следователи выяснили, что изначально опасный груз со взрывчаткой, который сдетонировал утром 8 октября, был отправлен из порта Одессы.

"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", — говорится в сообщении СК.

Также установлен маршрут фуры с опасным грузом, спрятанным в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой. Первоначально его доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению, где груз прошёл процедуру таможенного оформления, затем вернули в Грузию, откуда он уже и попал в Россию.