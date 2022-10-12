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12 октября, 13:35

СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

<p>Спутниковый снимок Крымского моста после взрыва. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/planet/status/1578783614221058048?s=20&t=19VGvdXVfcmrcFzHiXne5w" target="_blank" rel="noopener noreferrer">planet</a></p>

Спутниковый снимок Крымского моста после взрыва. Фото © Twitter / planet

Следственный комитет России установил личности 12 человек, причастных к взрыву на Крымском мосту. Также следователи выяснили, что изначально опасный груз со взрывчаткой, который сдетонировал утром 8 октября, был отправлен из порта Одессы.

"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", — говорится в сообщении СК.

Также установлен маршрут фуры с опасным грузом, спрятанным в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой. Первоначально его доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению, где груз прошёл процедуру таможенного оформления, затем вернули в Грузию, откуда он уже и попал в Россию.

Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

По уголовному делу проходят десятки обысков в ряде регионов России.

При этом ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

Взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть скрыта специальной плёнкой

Взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть скрыта специальной плёнкой

Александра Вишнякова

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