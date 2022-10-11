Четвёртой жертвой теракта на Крымском мосту стал судья из Москвы
Четвёртой жертвой теракта на Крымском мосту стал судья из Москвы. Фото © Mash
Четвёртым погибшим в результате теракта украинских спецслужб на Крымском мосту стал арбитражный судья из Москвы. Он был владельцем того самого Cadillac Escalade, который оказался рядом с грузовиком в момент взрыва. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, судья ехал в Черноморское, чтобы отметить день рождения с друзьями — семейной парой гидов и религиоведом. Тело мужчины будут опознавать с помощью ДНК-теста.
Официальной информации о смерти сотрудника в арбитражный суд пока не поступало, но его дела уже начали передавать другим судьям, уточняет Mash.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя.