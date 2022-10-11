Четвёртой жертвой теракта на Крымском мосту стал судья из Москвы

Четвёртым погибшим в результате теракта украинских спецслужб на Крымском мосту стал арбитражный судья из Москвы. Он был владельцем того самого Cadillac Escalade, который оказался рядом с грузовиком в момент взрыва. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, судья ехал в Черноморское, чтобы отметить день рождения с друзьями — семейной парой гидов и религиоведом. Тело мужчины будут опознавать с помощью ДНК-теста.