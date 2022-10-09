Жертвами подрыва Крымского моста оказались супруги-гиды из Петербурга
Mash: Жертвами подрыва Крымского моста оказались супруги-гиды из Петербурга
Фото © "Mash на волне"
Среди погибших в результате взрыва на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга — Эдуард Ч. и Зоя С., сообщает телеграм-канал "Mash на волне". Они были известными в Северной столице гидами и историками по образованию.
Кроме того, у пары был свой канал на YouTube — HedgehogTB, на котором они выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых, фильмы супруги снимали и монтировали сами, утверждая, что документалки должны быть интересными.
53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, к несчастью, находились на Крымском мосту рядом с начинённой взрывчаткой фурой на "кадиллаке", когда произошёл взрыв.
После новостей о ЧП власти полуострова обвинили Украину. А в офисе Зеленского взрыв на объекте назвали началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика погибло пять человек.