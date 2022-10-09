Жертвами подрыва Крымского моста оказались супруги-гиды из Петербурга

Среди погибших в результате взрыва на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга — Эдуард Ч. и Зоя С., сообщает телеграм-канал "Mash на волне". Они были известными в Северной столице гидами и историками по образованию.

Кроме того, у пары был свой канал на YouTube — HedgehogTB, на котором они выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых, фильмы супруги снимали и монтировали сами, утверждая, что документалки должны быть интересными.