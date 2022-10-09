НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 12:22
7952

Жертвами подрыва Крымского моста оказались супруги-гиды из Петербурга

Mash: Жертвами подрыва Крымского моста оказались супруги-гиды из Петербурга

<p>Фото © "<a href="https://t.me/mash_na_volne" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на волне</a>"</p>

Фото © "Mash на волне"

Среди погибших в результате взрыва на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга — Эдуард Ч. и Зоя С., сообщает телеграм-канал "Mash на волне". Они были известными в Северной столице гидами и историками по образованию.

Кроме того, у пары был свой канал на YouTube — HedgehogTB, на котором они выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых, фильмы супруги снимали и монтировали сами, утверждая, что документалки должны быть интересными.

53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, к несчастью, находились на Крымском мосту рядом с начинённой взрывчаткой фурой на "кадиллаке", когда произошёл взрыв.

В Пентагоне не стали комментировать удар по Крымскому мосту

В Пентагоне не стали комментировать удар по Крымскому мосту

После новостей о ЧП власти полуострова обвинили Украину. А в офисе Зеленского взрыв на объекте назвали началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым прибыл на место ЧП. В результате подрыва грузовика погибло пять человек.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров