Хуснуллин и Аксёнов прибыли на место ЧП на Крымском мосту
Хуснуллин поручил к утру запустить движение по двум полосам Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксёнов прибыли на место утреннего ЧП на Крымском мосту.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксёнов прибыли на место утреннего ЧП на Крымском мосту. Видео © t.me / Марат Хуснуллин
"Приехал на Крымский мост. Проводим осмотр повреждений", — написал вице-премьер в телеграм-канале, прикрепив соответствующие кадры.
В ходе общения с журналистами Хуснуллин заметил, что уже сейчас поставлена задача запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам к утру 9 октября. Кроме того, оперативно был заказан металл и собрана группа строителей. В дальнейшем будет определено, сколько времени уйдёт на восстановление моста.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
t.me / Марат Хуснуллин