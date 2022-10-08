Хуснуллин и Аксёнов прибыли на место ЧП на Крымском мосту

В ходе общения с журналистами Хуснуллин заметил, что уже сейчас поставлена задача запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам к утру 9 октября. Кроме того, оперативно был заказан металл и собрана группа строителей. В дальнейшем будет определено, сколько времени уйдёт на восстановление моста.