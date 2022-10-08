В СБУ отказались комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко в беседе с УНИАН.
"Мы это не комментируем", — сказал он, отвечая на вопрос о роли СБУ или других спецслужб в диверсии.
Хотя ранее СБУ опубликовала в соцсетях снимки разрушений на Крымском мосту, подписав их переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает".
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом".
ТАСС / Алексей Коновалов