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Опубликовано 8 октября 2022, 16:05
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В СБУ отказались комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко в беседе с УНИАН.

"Мы это не комментируем", сказал он, отвечая на вопрос о роли СБУ или других спецслужб в диверсии.

Хотя ранее СБУ опубликовала в соцсетях снимки разрушений на Крымском мосту, подписав их переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает".

Финский политолог увидел британский след в подрыве Крымского моста
Финский политолог увидел британский след в подрыве Крымского моста

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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