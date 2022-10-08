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8 октября, 16:05

В СБУ отказались комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко в беседе с УНИАН.

"Мы это не комментируем", сказал он, отвечая на вопрос о роли СБУ или других спецслужб в диверсии.

Хотя ранее СБУ опубликовала в соцсетях снимки разрушений на Крымском мосту, подписав их переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает".

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Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми

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