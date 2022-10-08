В СБУ отказались комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко в беседе с УНИАН.

"Мы это не комментируем", — сказал он, отвечая на вопрос о роли СБУ или других спецслужб в диверсии.