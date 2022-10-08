Власти Крыма обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста

Крымский мост повредили "украинские вандалы", заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий заверил, что специалисты разберутся в причинах происшествия, все повреждения будут оперативно восстановлены. А также добавил, что созидательная деятельность в Крыму будет продолжена.