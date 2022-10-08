Власти Крыма обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста
Глава парламента Крыма Константинов: Мост повредили "украинские вандалы"
Крымский мост повредили "украинские вандалы", заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий заверил, что специалисты разберутся в причинах происшествия, все повреждения будут оперативно восстановлены. А также добавил, что созидательная деятельность в Крыму будет продолжена.
"Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. Было очевидно, что агонизирующий киевский режим, как загнанный в угол зверь, опасен и способен в любой момент огрызнуться. Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов", — указал Константинов.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту было приостановлено. Как заявили в НАК, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти Крыма сообщили о подготовке запуска паромной переправы после ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет. Лайф также публиковал видео пожара.