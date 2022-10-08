НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 06:13

МЧС России рекомендует больше общаться с людьми, чтобы справиться со стрессом

Разрушающие привычный уклад жизни события могут вызвать не только волнение и страх, но и беспомощность, справиться с этим помогут простое общение с людьми и соблюдение привычного режима дня. Об этом рассказали в МЧС России.

По словам спасателей, жить в меняющемся мире сложно: каждый день случаются события, которые меняют жизнь.

Эти семь хитростей помогут расслабиться и понизить стресс, когда тяжело

Эти семь хитростей помогут расслабиться и понизить стресс, когда тяжело

"Когда наша жизнь стабильна, мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни, у нас есть планы и перспективы. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность, мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу", — рекомендуют в МЧС.

Ведомство подчёркивает, что испытывать такие чувства и эмоции — это норма, и выключить их не получится. Снизить уровень тревоги и вернуть спокойствие можно постепенно. Для этого лучше всего переключить внимание на дела, которые можно сделать прямо сейчас, например, приготовить еду, проводить время с детьми, пообщаться с родственниками и друзьями. Эти элементарные действия помогают адаптироваться к новой ситуации.

Специалисты также советуют придерживаться привычного распорядка дня, уделять внимание людям, проявлять сочувствие, помогать. Забота о личном психологическом состоянии помогает сохранять силы для жизни.

Кардиолог Бокерия рассказал, что помогает справиться со стрессом

Кардиолог Бокерия рассказал, что помогает справиться со стрессом

Ранее нарколог Холдин рассказал, как правильно снимать стресс. По его словам, алкогольные напитки точно не помогут избавиться от неприятных ощущений.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров