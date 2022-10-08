МЧС России рекомендует больше общаться с людьми, чтобы справиться со стрессом

Разрушающие привычный уклад жизни события могут вызвать не только волнение и страх, но и беспомощность, справиться с этим помогут простое общение с людьми и соблюдение привычного режима дня. Об этом рассказали в МЧС России.

По словам спасателей, жить в меняющемся мире сложно: каждый день случаются события, которые меняют жизнь.

"Когда наша жизнь стабильна, мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни, у нас есть планы и перспективы. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность, мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу", — рекомендуют в МЧС.

Ведомство подчёркивает, что испытывать такие чувства и эмоции — это норма, и выключить их не получится. Снизить уровень тревоги и вернуть спокойствие можно постепенно. Для этого лучше всего переключить внимание на дела, которые можно сделать прямо сейчас, например, приготовить еду, проводить время с детьми, пообщаться с родственниками и друзьями. Эти элементарные действия помогают адаптироваться к новой ситуации.

Специалисты также советуют придерживаться привычного распорядка дня, уделять внимание людям, проявлять сочувствие, помогать. Забота о личном психологическом состоянии помогает сохранять силы для жизни.