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29 сентября, 14:41

Кардиолог Бокерия рассказал, что помогает справиться со стрессом

Самый известный кардиолог России Лео Бокерия рассказал о способах борьбы со стрессом. Врач, который родился в декабре 1939 года и ещё в самом детстве пережил голод и потерю близких, отметил, что справляться с тревогой и лишениями ему помогали родные, "чувство соседского плеча и поддержки".

"Мама подняла и вырастила нас троих, у всех высшее образование. И я хорошо помню не только голод, но и надежду. Веру. Чувство соседского плеча и поддержки. Поэтому считаю, что важная часть спокойствия, то, что не даёт поддаться панике, — это семья", — подчеркнул кардиолог, слова которого приводит kp.ru.

Бокерия отметил, что наличие в жизни человека, на которого хочется быть похожим, также помогает. Кардиолог уверен, что в будущем для него такими кумирами будут молодые люди.

Кроме того, Бокерия призвал слушать свой организм и себя. При этом не стоит бежать к врачу "на всякий случай", но если что-то действительно беспокоит, то с походом к специалисту затягивать не стоит. Он также рекомендовал не допускать ожирения.

Кардиолог отметил, что бороться с волнением поможет и ходьба, она полезна в том числе для предотвращения сердечных заболеваний и возрастных изменений. Бокерия посоветовал не скрывать эмоции, а чувствовать события. Самое главное в жизни — это желание быть счастливым, заключил врач.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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