РФС ведёт переговоры с Минспортом о брони для футболистов от частичной мобилизации
РФС общается с представителями Министерства спорта РФ по поводу бронирования футболистов от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу коммуникаций организации.
"РФС осуществляет взаимодействие с Минспортом по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг", — сообщили в федерации.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.
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