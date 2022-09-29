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29 сентября, 14:29

РФС ведёт переговоры с Минспортом о брони для футболистов от частичной мобилизации

РФС общается с представителями Министерства спорта РФ по поводу бронирования футболистов от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу коммуникаций организации.

"РФС осуществляет взаимодействие с Минспортом по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг", сообщили в федерации.

Бывший футболист сборной России Билялетдинов рассказал, как провёл полчаса в военкомате

Бывший футболист сборной России Билялетдинов рассказал, как провёл полчаса в военкомате

Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

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РФС

Роман Фейгин

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