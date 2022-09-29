РФС ведёт переговоры с Минспортом о брони для футболистов от частичной мобилизации

РФС общается с представителями Министерства спорта РФ по поводу бронирования футболистов от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу коммуникаций организации.

"РФС осуществляет взаимодействие с Минспортом по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг", — сообщили в федерации.