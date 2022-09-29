Бывший футболист сборной России Билялетдинов рассказал, как провёл полчаса в военкомате
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов после получения повестки посетил военкомат, где у него просто уточнили данные. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Сегодня с утра сходил в военкомат: просто сверили данные, так как давно не обновлял их. В военкомате провёл полчаса, после чего я отправился домой. Просто уточнили данные", — сказал Билялетдинов.
За карьеру Билялетдинов выступал за московские "Локомотив", "Спартак", "Торпедо", махачкалинский "Анжи", казанский "Рубин" и английский "Эвертон". Также на его счету 46 игр за сборную России, с которой в 2008 году он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. В последнее время футболист играл в Медиалиге.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник команды находится на контракте в армии.
VK / ФК "Спартак" Москва