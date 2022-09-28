Алкоголь не поможет: Россиянам рассказали, как правильно снимать стресс

Алкогольные напитки не помогут избавиться от стресса. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Многие думают, что алкоголь помогает расслабиться и хотя бы на время забыть о проблемах. Однако на самом деле такие напитки вызывают обратный эффект. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств", — рассказал он в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Эксперт подчеркнул, что употребление спиртного приводит к снижению выработки мозгом некоторых веществ, необходимых для благоприятного психического здоровья. Специалист заметил, что это оказывает влияние на настроение и сон. При такой пагубной привычке человеку нужно больше времени, чтобы набраться сил, добавил Холдин.

Нарколог также обратил внимание, что тревогу можно снимать с помощью других средств. Так, избавиться от стресса помогут спорт, книги, фильмы, плавание или общение с друзьями и близкими. По мнению эксперта, гораздо полезнее алкоголя прогулки на свежем воздухе. Кроме того, справиться с волнением можно, научившись чему-то новому, заключил Холдин.