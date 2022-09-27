Депрессия ускоряет старение сильнее, чем курение

Люди, испытывающие постоянную подавленность, чувство одиночества и депрессию, стареют намного быстрее, чем курильщики. К такому выводу пришла группа международных учёных, основываясь на показателях цифровой модели старения, работу публикует журнал Aging-US.

Биологический возраст отражает состояние организма и его способность противостоять старению и может быть как ниже паспортного, так и выше. Так, чем человек "биологически старше", тем сильнее он подвержен риску развития заболеваний и смерти.

В цифровой модели старения учёные собрали данные о состоянии здоровья 4846 взрослых людей, учитывая их пол, вес, кровяное давление, показатели работы лёгких, а также собрали 16 биомаркеров крови. Система определила биологический возраст участников, который сравнили с фактическим.

По итогам исследования выяснилось, что у некоторых участников эксперимента расхождение составило до 5,7 года в большую или меньшую сторону. Также учёные пришли к выводу, что на старение влияют не только соматические заболевания и вредные привычки, но и психологические факторы. Таким образом, чувства несчастья или одиночества повышали биологический возраст человека в среднем на 1,65 года.