Наблюдатель из Болгарии рассказал, как ЕС превращается в фашистскую организацию

"Это (введение санкций против наблюдателей из ЕС. — Прим. Лайфа) будет чистый фашизм, если это произойдёт. Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы как на праздник, так что это воля народа. ЕС всегда говорит, что они — демократическая организация, и хочет быть примером всем, а если это будет, значит, это полностью заявлениям противоречит", — рассказал Иванов.