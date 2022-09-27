Наблюдатель из Болгарии рассказал, как ЕС превращается в фашистскую организацию
Возможное введение санкций Евросоюзом против наблюдателей из стран Старого Света может стать явным признаком превращения организации в фашистскую. Об этом РИА "Новости" рассказал международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов.
"Это (введение санкций против наблюдателей из ЕС. — Прим. Лайфа) будет чистый фашизм, если это произойдёт. Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы как на праздник, так что это воля народа. ЕС всегда говорит, что они — демократическая организация, и хочет быть примером всем, а если это будет, значит, это полностью заявлениям противоречит", — рассказал Иванов.
Ранее Лайф сообщал, что в Брюсселе начали обдумывать введение санкций против наблюдателей из Евросоюза, которые инспектируют проведение референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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