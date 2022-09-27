Как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль может быть отражением целого ряда патологий, включая опасные для жизни, заявил в эфире радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев. Однако нередко она может быть связана элементарно с недостатком жидкости в организме. Эксперт посоветовал попробовать избавиться от головной боли своими силами, прежде чем бежать к аптечке.

"В первую очередь при остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40–60 минут вам станет легче", — рассказал Хорошев.

Он также предупредил, что без консультации с врачом приём лекарственных препаратов может навредить здоровью. Кроме того, притупляя головную боль препаратами, можно так и не услышать потребность собственного организма в жидкости, нехватка которой чревата нарушениями здоровья.