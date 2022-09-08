Много не пей: Россиянам рассказали о последствиях дефицита и переизбытка воды в организме

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал о том, чем может быть опасен дефицит воды, об этом пишет "Вечерняя Москва". По словам специалиста, количество необходимой организму жидкости рассчитывается по формуле в 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Так, если вес человека 100 килограммов, то ему необходимо употреблять не менее трёх литров жидкости в день. При этом, по словам Полякова, в этот объём также входит жидкость, содержащаяся в овощах и фруктах.

Чистой же воды требуется меньше. Так, в холодное время года человеку необходимо выпивать около полутора литра в день, а в тёплое — два-три. Недостаток же жидкости может привести, например, к замедлению обмена веществ, сгущению крови и повышению интоксикации. Также не стоит забывать и о возможном нарушении обмена питательных веществ между клеткой и межклеточным пространством, а также о последствиях, сказывающихся на артериальном давлении и коже.

"Если у человека наблюдается недостаток воды, это приводит к ухудшению качества и продолжительности жизни, поэтому нужно потреблять воду ежедневно. Рекомендуется делать это порционно в течение дня" , — подчеркнул специалист.

Но не стоит пить слишком много. Так, по словам Полякова, переизбыток выпитой воды может привести как к проблемам с давлением, так и к отёчности, перегрузке сосудистой системы и проблемам с гормонами. Повышенная же тяга к питью может проявляться при диабете и психических заболеваниях.

"Однако полезных свойств у воды больше. Она способствует выведению лишней жидкости, контролю аппетита, нормализации состояния крови и выведению токсинов", — резюмировал доктор и посоветовал систематизировать питьё воды, чтобы приучить себя употреблять больше жидкости.