Молодая бразильянка забеременела и родила двойню сразу от двух мужчин

19-летняя жительница Бразилии в один день занялась сексом с двумя разными мужчинами, а через девять месяцев родила двойню. Причём каждый ребёнок появился на свет от разных отцов, сообщает Daily Mail.

Спустя восемь месяцев после родов девушка засомневалась и решила сделать тест на отцовство, однако итог её крайне удивил: положительным оказался только один результат из двух тестов. Недолго думая, она взяла ДНК у второго претендента и повторила тест, результаты которого оказались аналогичными. По итогам девушка имела на руках двух детей от двух разных мужчин.

Однако не стоит удивляться, ведь в природе действительно существует подобный феномен, который называется "гетеро-родительское супероплодотворение". Такое случается, когда две яйцеклетки оплодотворяются разными мужчинами, и получается, что у детей один материнский генетический материал, но они растут в разных плацентах. Это очень редкое явление, всего известно о 20 подобных случаях.

Кстати, сами малыши чувствуют себя хорошо и продолжают расти. В настоящее время им уже чуть больше года. А что касается отцов, то за обоими детьми ухаживает только один из мужчин.