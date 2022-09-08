МИД объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии в Москве

Сотрудник Посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

"8 сентября временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии в Москве", — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.