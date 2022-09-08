МИД объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии в Москве
Сотрудник Посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.
"8 сентября временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии в Москве", — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее румынские власти 19 августа объявили персоной нон грата одного из сотрудников Посольства России в Бухаресте. Дипломату предписали покинуть страну в течение недели. Румыния объяснила высылку сотрудника Посольства РФ "несовместимостью дипломата с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".
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