ТЦ просить оставить у себя всеобщего любимца — крокодила Гошу, но Росприроднадзор против
Росприроднадзор вынес предписание торговому центру в Петербурге из-за крокодила Гоши
Фото © Пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора
Инспекторы Росприроднадзора нагрянули с проверкой в торговый комплекс "Старая Деревня", сообщает газета "Петербургский дневник". Причиной стал необычный обитатель ТЦ — кайман по имени Гоша. Он поселился на этой территории с 2012 года, но его судьбой надзорные органы заинтересовались только сейчас.
Инспекторы установили, что представитель семейства аллигаторовых содержится в торговом центре с целью демонстрации посетителям. Администрации торгового комплекса вынесли предостережение, его исполнение находится на контроле у госинспекторов. В Росприродназдоре напомнили, что если животное было приобретено после 1 января 2020 года, то оно находится в перечне запрещённых к содержанию в условиях неволи. Однако как заявили журналистам в "Старой Деревне", это не их случай.
"За Гошей наблюдает квалифицированный биолог-герпетолог. Он убирает его террариум, кормит его и следит за условиями содержания нашего крокодила по ГОСТу. Гоша содержится в специальном террариуме, где для него подобрали и нужную температуру, и влажность", — заявили в торговом центре.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках уже этой осенью. Кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия.
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