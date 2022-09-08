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8 сентября, 08:45

Трофей от Илона Маска: Росгвардия захватила в ЛНР спутниковую тарелку Starlink одной из бригад ВСУ

Росгвардия задержала в ЛНР члена "Правого сектора" и изъяла тарелку Starlink Илона Маска

<p>Фото © Росгвардия</p>

Фото © Росгвардия

Бойцы Росгвардии изъяли на территории Луганской Народной Республики спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, полученную ВСУ от США в рамках военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В населённом пункте ЛНР в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X... Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе, — уточнили в ведомстве.

Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, один из которых является членом запрещённой организации "Правый сектор"*. В этом же населённом пункте российские военные нашли два схрона. Из них изъяли три гранатомёта, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

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Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили на оставленных позициях ВСУ в Лисичанске рапорт одного из командиров подразделения украинской армии Александра Коваленко. В нём говорится о масштабных потерях ВСУ под Северодонецком и Лисичанском.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

Андрей Бражников

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