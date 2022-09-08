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8 сентября, 07:32

Женщин и детей срочно эвакуируют из Купянска из-за украинских обстрелов

Местные власти объявили об эвакуации женщин и детей из Купянска и ближайших населённых пунктов из-за ужесточившихся обстрелов ВСУ. Как сообщил в четверг глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, это единственный способ спасти мирных жителей от "террора" со стороны украинской армии. Людей вывезут в безопасные районы и обеспечат всем необходимым.

"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", — пояснил Ганчев.

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Ранее руководство Харьковской области опровергло слухи о частичной сдаче Балаклеи, которые распространялись накануне в Сети от имени Ганчева. Там назвали данные сообщения провокацией.

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ТАСС / АР / Nariman El-Mofty

Алексей Берковиц

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