Женщин и детей срочно эвакуируют из Купянска из-за украинских обстрелов

Местные власти объявили об эвакуации женщин и детей из Купянска и ближайших населённых пунктов из-за ужесточившихся обстрелов ВСУ. Как сообщил в четверг глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, это единственный способ спасти мирных жителей от "террора" со стороны украинской армии. Людей вывезут в безопасные районы и обеспечат всем необходимым.

"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", — пояснил Ганчев.