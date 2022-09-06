Что известно о наступлении ВСУ в Харьковской области Эксперты по безопасности считают, что у наступления может быть сразу несколько целей. 89474 89474 Украинский военнослужащий готовит к запуску реактивную систему залпового огня "Град" для стрельбы по российским позициям в Харьковской области, Украина, 12 августа 2022 года. Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Балаклея на карте Украины

По неподтверждённым сообщениям, днем 6 сентября ВСУ предприняли попытку наступления на Балаклею в Харьковской области. После мощной артподготовки противник вывел из нескольких городов бронетехнику. Военные эксперты отмечают, что эту авантюру в Генштабе ВСУ затеяли сразу после неудачного наступления на Херсон.

Уже сейчас события недельной давности — сорвавшееся наступление ВСУ на Херсон — называют "кровавой жертвой Киева", нужной для отвлечения от главного удара, который противник может нанести в другом месте. Этим местом может стать Балаклея. По словам военного эксперта Константина Сивкова, Балаклея может быть важна для ВСУ по целому ряду причин.

Почему для ВСУ так важна Балаклея? Это попытка отсечь, окружить наши войска в районе Изюма в первую очередь Константин Сивков военный эксперт

Потеря этого города стала болезненной для ВСУ. При взятии этого района под контроль в марте 2022 года Украина лишились 65-го арсенала, базы хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления, крупнейшего оружейного склада Европы. Эпизоды продажи вооружений на чёрный рынок не раз попадали в поле зрения следственных органов Украины, но ряд расследований так и закончился ничем. В начале СВО на складе снова прогремел ряд взрывов — то ли украинские военные что-то взорвали при отступлении, то ли в склад попал снаряд. Сейчас склад оружия может стать для ВСУ одной из целей. Ещё одной целью может стать дорога Волхов Яр – Балаклея.

Украинский военнослужащий готовит и стреляет из реактивной системы залпового огня "Град" по российским позициям в Харьковской области, Украина, 12 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

К тому же есть вероятность, что далее ВСУ захотят вклиниться в территорию Луганской Народной Республики, которая в настоящий момент под контролем России и союзных сил. По мнению военных экспертов, Киев также преследует имиджевую цель. Там надеются, что взятие Балаклеи позволит западным покровителям Киева объявить о хоть какой-то существенной победе, доказывающей эффективность курса администрации Байдена. Что может поспособствовать продолжению поставок военной и гуманитарной помощи Киеву.

Карта спецоперации Вооружённых сил России на Украине

Генштаб ВСУ на протяжении месяца готовил наступление на Балаклею, ежедневно стягивая к городу технику и личный состав. По данным разведки, последняя крупная колонна прошла 5 сентября через Андреевку. Также наступлению предшествовали несколько дней артподготовки. Подразделения ВСУ для атаки концентрировались в районе населённых пунктов Новопокровка и Змиёв. Командный пункт ВСУ в этом районе располагается в городе Чугуеве.

Карта спецоперации Вооружённых сил России на Украине Смотреть

Как стало известно, до сообщений о наступлении ВСУ усиливала 81-ю аэромобильную бригаду, и пополнения привозили туда на школьных автобусах. В состав группировки вошли 92-я, 93-я и 95-я отдельные механизированные бригады, а также десантники. Однако качественным такое усиление назвать нельзя: бригады понесли существенные потери в течение августа и к сентябрю фактически были лишены возможности наступать.

Первоначальный план ВСУ включал в себя выход на линию Балаклея – Купянск с захватом Шевченково, однако из-за потерь 92-й, 93-й и 95-й ОМБР в Харьковской области от этого сценария отказались.

К примеру, в середине последнего летнего месяца 93-я бригада после удара ВКС РФ потеряла не менее 300 человек. Артподдержку подразделений должна осуществлять 40-я артиллерийская бригада, вооружённая гаубицами M777, но большинство орудий к началу сентября были повреждены и требовали срочного ремонта. По некоторым данным, ВСУ в основном вооружены техникой из натовских поставок, потому что техники советского образца почти не осталось.

Подразделения ВСУ могли выдвинуться с мест дислокации со стороны села Пришиб в направлении Вербовки к северу от Балаклеи. Отмечается, что в саму Балаклею украинские военные не зашли, и в настоящий момент некоторое количество подразделений может находиться в 15 километрах от Вербовки. Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что на фоне активизации действий ВСУ в Харьковской области у ВКС РФ появляется возможность нанесения упреждающих ударов. Так уже было перед началом наступления на Херсон: ВСУ вывели технику из укрытий, начали движение и тут же попали под авиаудар.

По состоянию на вечер вторника 6 августа есть неподтверждённая информация о продвижении российских войск на севере Харьковской области в направлении села Шестаково и взятии населённых пунктов Байрак и Перемога. Также сообщается о том, что в районе Вербовки сбит украинский военно-транспортный вертолёт Ми-8.

В настоящий момент между силами ВСУ и ВС РФ под Балаклеей ведётся контрбатарейная борьба. Также в ход пущена российская боевая авиация. Украинские военные очень активно себя ведут, но некоторые эксперты дают прогнозы, что такая активность может не пойти на пользу ВСУ.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Прогнозы спецоперации: потери ВСУ

Все эпизоды последних дней, где задействованы ВСУ, были связаны с большими потерями для украинской стороны. Возникает закономерный вопрос — если "наступление" на Херсон проводилось для отвода глаз и обернулось потерей нескольких полков, что же может случиться под Балаклеей, где, как предполагается, перед украинскими военными поставлена задача кровь из носу добиться успеха. На этот вопрос Лайфу ответил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Эти потери обязательно будут большие по той простой причине, что у нас господство в воздухе, информационное превосходство на поле боя, огневое превосходство тоже полное. Поэтому потери у ВСУ будут очень большие. Константин Сивков военный эксперт

Пока по поводу Балаклеи поступает много противоречивой информации. Вечером 6 сентября в ВГА Харьковской области опровергли сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей, отметив, что сейчас проукраинские СМИ пытаются нагнетать обстановку и способствуют распространению панических настроений. Речь, скорее всего, идёт в первую очередь о том, что украинская пропаганда будет стараться взорвать информационное пространство рядом фейков о грандиозных победах украинского оружия и быстром продвижении. Такое ВСУ и украинский ЦИПсО пытались провернуть перед началом наступления на Херсон.

Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency Состоится ли наступление ВСУ в Харьковской области? 0 Состоится, с тем же результатом, что и в Херсоне Не состоится Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев